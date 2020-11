Dezessete vereadores foram eleitos neste domingo (15) para assumir a Câmara Municipal, em Divinópolis, no ano de 2021. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do total de candidatos, seis vereadores conseguiram a reeleição. Dos outros 11, dois voltam à Câmara após mandatos anteriores e nove ocupam a cadeira pela primeira vez.

Conheça os eleitos

Dos 17 vereadores eleitos, a candidata com mais votos foi Lohanna França (Cidadania) com 5.462. O segundo candidato mais votado na cidade foi Eduardo Azevedo (PSC) com 4.289 votos.

Veja os eleitos, conforme os dados divulgados pelo TSE na noite deste domingo. Abaixo nomes por ordem de maior número de votos.

Lohanna França (Cidadania) – 5.462 votos

Eduardo Azevedo (PSC) – 4.249 votos

Josafá Anderson (Cidadania) – 2.551 votos – reeleito

Roger Viegas (Republicanos)- 2.453 votos – reeleito

Ademir (MDB) – 1.992 votos – reeleito

Zé Braz (PV) – 1.871 votos

Hilton de Aguiar (MDB) – 1.648 votos – reeleito

Wesley Jarbas (Republicanos) – 1.638 votos

Eduardo Print Júnior (PSDB) – 1.617 votos – reeleito

Kaboja (PSD) – 1.532 votos – reeleito

Rodyson do Zé Milton (PSC) – 1.380 votos

Israel da Farmácia (PDT) – 1.373 votos

Edson Sousa (PL) – 1.150 votos

Flávio Marra (Patriota) – 1.138 votos

Ney Burguer (PSB) – 1.121 votos

Ana Paula do Quintino (PSC) – 957 votos

Diego Espino Foods (PSL) – 866 votos

O analista político Antônio Luiz Arquetti Faraco Júnior disse que os resultados das eleições 2020 na cidade apontam que os eleitores avaliaram os candidatos e decidiram por aqueles que apresentou melhores propostas de mudança para a cidade.