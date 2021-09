Dos oitos rebaixados nas últimas duas edições da Série B do Brasileirão (2019 e 2020), o Cruzeiro é o único que nunca figurou entre os primeiros colocados na Segunda Divisão, considerando as edições de 2020 e as 27 rodadas da atual. No ano passado, por exemplo, o time celeste foi o único entre o quatro rebaixados em 2019 a chegar no último jogo sem chance de acesso. A Chapecoense conseguiu subir e CSA e Avaí bateram na trave, ficando fora somente na 38ª rodada.

A edição deste ano mostra, até agora, que o Cruzeiro está ficando para trás com relação aos times que foram rebaixamento recentemente. Coritiba (líder isolado), Goiás e Botafogo estão no G-4 e o Vasco, que emplacou duas vitórias seguidas, entrou na briga por uma das quatro vagas.

Já o Cruzeiro, que vive a mais grave crise técnica e financeira da sua centenária história, ocupa o 15º lugar, com apenas 32 pontos somados em 27 partidas.

O pesadelo do Cruzeiro na Série B começou no dia 8 de agosto de 2020, contra o Botafogo-SP. Desde então, considerando as edições de 2020 e 2021, a melhor posição do Cruzeiro na tabela foi um décimo lugar, nas rodadas 29 e 30 do ano passado.