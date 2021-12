O futuro do atacante Douglas Costa pode ser o Atlético. Nos bastidores, o clube alvinegro e o jogador estão em tratativas, mas ainda dependem de algumas situações para selar um acordo.

A reportagem apurou que a negociação com o Galo está avançada, mas Costa ainda precisaria se desvincular do Tricolor Gaúcho, com quem tem contrato firmado até junho de 2022. Além disso, se a Juventus, da Itália, não exercer renovação com o atacante, o contrato com o Grêmio seria prorrogado até o fim de 2023.

Já o Atlético ressalta que “não vai confirmar nem desmentir nomes, especulações e notícias veiculadas a todo momento”.

Outras agremiações também estão na briga pelo avante. Uma delas é o São Paulo.