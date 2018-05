O atleta formiguense Douglas Lisandro participou, nesse domingo (13), da edição belorizontina do Circuito de Corridas Caixa.

O evento esportivo, criado para apoiar os atletas brasileiros de elite e incentivar o esporte entre os amadores que buscam na corrida mais qualidade de vida, reuniu na capital mineira mais de mil corredores.

Mesmo em meio a tantos competidores, o atleta formiguense superou as dificuldades e conquistou o 22º lugar geral no circuito de 10 km. Segundo Douglas, ele conquistou o 1º lugar na categoria 35/40, elevando, mais uma vez, o nome de Formiga.

“Sinto-me cada dia mais feliz como meus resultados. A felicidade maior ainda é em poder fazer o que mais amo, representando nossa querida cidade numa tradicional competição de nível internacional”, falou o atleta após concluir o circuito.

O Circuito

O Circuito de Corridas Caixa foi criado em 2004. No ano de estreia o Circuito passou por São Paulo, Fortaleza e Florianópolis. A aceitação foi muito positiva e o evento passou a ter seis etapas em 2006, oito em 2007 e dez em 2009, sempre com aumento no número de participantes a cada ano. Mais de 100 mil corredores já disputaram o Circuito.

A última temporada foi a mais bem-sucedida da história da competição, com um salto de 73% no número de participantes. Dez recordes foram estabelecidos nas categorias masculina e feminina. O melhor tempo entre todos os brasileiros que participaram do circuito, de 28 minutos e 51 segundos, também foi obtido no ano passado, em Fortaleza, por José Márcio Leão.