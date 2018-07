Redação Últimas Notícias

O corredor formiguense Douglas Lisandro participou nesse domingo (29) da 7ª edição da Corrida da Cooperação.

O evento que já se tornou tradição em Belo Horizonte, contou com a participação de 5 mil atletas de diversos municípios mineiros. A competição foi realizada na orla da Lagoa da Pampulha e contou com os percursos de 5 km e 10 km (feminino e masculino) e caminhada de 3 km (geral).

Com o tempo de 35 minutos e 20 segundos, Douglas Lisandro, que competiu pela equipe de atletismo do Cruzeiro, conquistou a nona colocação na prova de 10 km. Apesar de não ter conquistado o pódio, Douglas Lisandro que competiu com 5 mil corredores ficou entre os 10 melhores do percurso. “Não foi o resultado planejado, mas estar entre os 10 primeiros colocados em uma grande competição foi satisfatório”, disse o formiguense.

O grande campeão do percurso de 10 km foi o piuiense Ivamar de Oliveira. O atleta que também competiu pela equipe celeste, conquistou o pódio em 31 minutos e 36 segundos. Claudio Farias Santiago conquistou a segunda colocação com a marca de 32 minutos e 52 segundos e Valdir Marcos de Almeida ficou em terceiro lugar com o tempo de 33 minutos de 28 segundos. (Confira aqui a classificação completa).

Todos os atletas (corrida e caminhada) foram premiados com medalha de participação. Os cinco primeiros colocados gerais (masculino e feminino) das corridas de 5 km e 10 km receberam troféu.

Corrida da Cooperação

A Corrida da Cooperação é um evento do Sistema Ocemg comemorativo ao Dia Internacional do Cooperativismo. O evento surgiu em 2012, a partir do Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em reconhecimento às significativas contribuições do segmento para o desenvolvimento socioeconômico global.

O cooperativismo é um movimento que gera qualidade de vida para cerca de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Apenas em Minas Gerais, são cerca de 770 cooperativas, que geram mais de 38 mil empregos diretos e uma movimentação econômica anual de R$43,3 bilhões.

Estimular a qualidade de vida e promover a aproximação da sociedade mineira com os valores e princípios do cooperativismo são os objetivos da Corrida da Cooperação, que incentiva a prática do esporte alinhada ao espírito de solidariedade do segmento.