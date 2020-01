O atleta formiguense Douglas Lisandro subiu, mais uma vez, no lugar mais alto do pódio na categoria dele, em um evento de atletismo.

Dessa vez, o bom resultado veio na 2ª edição da Corrida Rústica de São Sebastião do Oeste-MG, realizada no domingo (19), em comemoração ao dia de São Sebastião.

O evento esportivo contou com dois percursos, de 6 km e 10 km. O atleta de Formiga optou pelo percurso menor e venceu na categoria 35/40 anos.

De acordo com Douglas, a prova foi difícil, com muitas subidas e descidas e 90% do percurso na zona rural de São Sebastião do Oeste. “Agradeço a Deus, minha família e a imprensa local por sempre me valorizarem. Agradeço ainda, a todos os formiguense por sempre incentivarem atletas da cidade. Obrigado e que Deus abençoe sempre vocês”, disse Douglas após a conquista.