Por Priscila Rocha

No dia 10 de fevereiro é comemorado no Brasil o Dia do Atleta Profissional. Para celebrar a data, o 63º Batalhão da Polícia Militar e nove empresas formiguenses homenagearam o atleta Douglas Lisando.

A homenagem foi feita por meio de um outdoor afixado na avenida Brasil, no bairro Ouro Negro. Uma foto do atleta com a frase “Representando Formiga por todo Brasil” compõe o tributo.

Douglas Lisandro pratica corrida há 8 anos e se apaixonou pelo esporte após encontrar nele uma válvula de escape. “Meu gosto pela corrida surgiu após eu passar por um problema no trabalho que exercia e para não ficar muito contrariado e abalado procurei cansar a mente e o corpo praticando uma atividade física”.

Segundo o atleta, o incentivo para se profissionalizar veio do corredor que integra a equipe de atletismo do Cruzeiro e amigo, Ivamar Oliveira. “Ele se dedica ao esporte há 27 anos e foi minha grande inspiração. Ivamar, assim como eu, divide as pistas de atletismo com outra profissão. Me identifiquei tanto com ele que comecei a treinar com o objetivo de competir”, disse Douglas.

Para se preparar para as competições, o atleta que hoje exerce a profissão de auxiliar administrativo e trabalha de 8 a 10 horas por dia, começou a usar as horas vagas para treinar. “Meu objetivo era ser um atleta de destaque em Formiga e região, para isto comecei a me preparar também nos meus horários de almoço e café na empresa”.

Todo o esforço do formiguense surtiu efeito e hoje Douglas é um dos principais atletas de corrida da cidade. Em todas as competições que participa ele se destaca entre os primeiros colocados.

No domingo passado (3) não foi diferente, o atleta conquistou a segunda colocação na categoria 35/40 anos na 16ª Corrida da Polícia Militar, em Divinópolis. Douglas disputou o percurso de 6 km com cerca de 700 atletas.

“Fico sem palavras para agradecer as empresas que me homenagearam e também pelo carinho do povo formiguense após ver o outdoor. Durante meus treinos pelas principais ruas da cidade escuto sempre palavras de incentivo e felicitações. Isso sim me motiva. Para mim que não vivia do esporte e por muito tempo não tive nenhum incentivo e arquei sozinho para participar das competições, este reconhecimento é um patrocínio vitalício e me motiva a levar o nome de Formiga por todo o país”.

Algumas das empresas que fizeram a homenagem patrocinam o atleta. As academias Korpus e Fisioestetic deram acesso liberado para Douglas realizar trabalhos de fortalecimento e natação. O Unifor-MG oferece sessões de fisioterapia para prevenção de lesões, o estúdio Vitale oferece para Douglas aulas de pilates para desenvolver o equilíbrio muscular, a Polícia Militar oferece a pista de atletismo da corporação para realização de treinos específicos e a empresa Tinta Super Max auxilia nas viagens.

Douglas celebrará o Dia do Atleta Profissional neste domingo (10) participando de mais uma corrida. O formiguense competirá a 5ª Corrida e Caminhada dos Tirenses.

O evento ocorrerá na cidade mineira de Tiros e contará com corrida de 5 km e caminhada, além de corrida kids. A competição será transmitida ao vivo pela fanpage do evento no Facebook.