No domingo (6), foi realizada a tradicional Corrida do Milho na cidade de Patos de Minas/MG. Essa foi a 10ª edição do evento esportivo que contou com percursos de 5 e 10km.=

Representando a cidade de Formiga, esteve presente o atleta Douglas Lisandro (O Formiga) que competiu no percurso de 5km, vencendo na categoria 31/40.

“Fico feliz em poder representar mais uma vez Formiga em uma das mais tradicionais corridas do Alto Paranaíba e de Minas Gerais e conquistar o primeiro lugar na categoria. Estou mais feliz ainda ao ver que os treinos árduos estão dando bons resultados”, afirmou Douglas após a vitória.

Falta de apoio

O atleta que compete anualmente em dezenas de eventos de atletismo em Minas e em outros estados agradece o apoio que recebe da população e da imprensa, mas lamenta a falta de interesse do poder público em apoiar atletas como ele, que levam o nome da cidade a cada pódio.