A Secretaria Municipal de Saúde informou neste sábado (20) que recebeu 12 resultados positivos para Covid-19, sendo cinco de profissionais da área da Saúde que trabalham na UTI da Santa Casa.

Eles e outros cinco pacientes que também tiveram confirmação da doença hoje, estão sendo monitorados em isolamento domiciliar, pois não apresentam complicações da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde vai investigar se esses cinco pacientes com exames confirmados neste sábado, tiveram algum contato com pessoas que já estavam diagnosticadas com a doença.

Os outros dois resultados positivos são de pacientes que já estavam internados. Agora, há quatro pessoas internadas com confirmação da doença e três com suspeita.