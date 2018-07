O médico Denis Cesar Barros Furtado, o Dr. Bumbum, foi preso na manhã desta quinta-feira (19). Ele estava foragido desde domingo, quando a bancária Lilian Calixto morreu de complicações após se submeter a procedimento cirúrgico na casa de Denis.

Ele foi encontrado por policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) num Centro Empresarial na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ainda não há informações da mãe de Denis, a também médica Maria de Fátima Barros Furtado, que também estava foragida.

O Disque Denúncia oferecia R$1 mil por informações que levem à prisão dos dois. Pistas podem ser passadas de forma anônima pelo Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados, no telefone (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento, no (21) 2253-1177; por meio do Facebook; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.