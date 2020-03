A Campanha de Vacinação “Drive-thru” foi realizada no Terminal Rodoviário de Formiga na manhã deste sábado (28).

Servidores da Secretaria de Saúde atenderam inúmeros idosos e aplicaram 560 doses da vacina contra a gripe.

De maneira rápida, os veículos passavam próximos ao local de atendimento e, sem precisar sair dos automóveis, os idosos eram atendidos.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar que, junto à equipe da Saúde, quando as doses disponíveis acabaram, dispersou o número excedente de pessoas, com o objetivo de facilitar o processo. Toda a atividade foi acompanhada pelo prefeito Eugênio Vilela.