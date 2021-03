O Setor de Inteligência da Penitenciária Regional de Formiga em ação conjunta com os policiais penais, responsáveis pela revista das correspondências que chegam na unidade prisional, apreenderam dez frações da droga sintética K4.

A apreensão da substância, que estava entre as folhas de um rolo de papel higiênico, ocorreu na quinta-feira (25).

A correspondência estava endereçada a um recluso do pavilhão 1 e foi encaminhada pela esposa do preso. A apreensão ocorreu devido ao monitoramento que apontava a entrada da droga na penitenciária.

K4

A K4, popularmente conhecida como maconha sintética, com efeito 100 vezes mais forte que o da Canabis, é formada por substâncias que simulam ou têm uma reação muito parecida com o THC, que é o princípio ativo da droga, porém, muito mais potente.

Na forma líquida, ela é borrifada em pedaços de papel na tentativa de burlar a vigilância dos agentes penitenciários.