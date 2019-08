Redação Últimas Notícias

A Polícia Militar apreendeu, no sábado (24), uma grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições na zona rural de Formiga. Foi apreendido ainda um artefato explosivo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a apreensão dos materiais ocorreu após uma denúncia anônima que informou sobre a movimentação de veículos em uma estrada na localidade de Cachoeira do Buriti. No local, a PM localizou uma trilha que dava acesso ao interior de uma mata, onde os materiais foram encontrados enterrados dentro de latas.

Conforme a Polícia foram apreendidas seis barras de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 5,5 quilos, cinco barras de maconha pesando aproximadamente 4 quilos, uma pistola Taurus calibre 380, 18 munições do mesmo calibre, duas pedras de crack, uma balança digital e materiais para fracionamento e embalagem de drogas. Ninguém foi preso e a propriedade do material é desconhecida.