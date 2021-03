Durante patrulhamento tático preventivo, o Grupamento de Operações com Cães/ Canil GCM visualizou uma motocicleta conduzida por um jovem entrando em um matagal na cidade de Lagoa da Prata, e levantando suspeitas.

A guarnição avistou ainda a distância o suspeito abaixado na vegetação, contudo ele notou a aproximação da equipe e montou novamente na motocicleta, fugindo em alta velocidade tomando sentido a sede da Usina Biosev, e apesar do intenso rastreamento o suspeito ainda não foi localizado.

No local onde o suspeito foi avistado, a PM contou com o apoio do cão policial Athos, o qual localizou 1 balde enterrado, sendo encontrado dentro dele 2 barras de maconha, 1 barra de cocaína, 1 balança de precisão, 1 faca, 4 rolos de plástico filme, 1 sacola contendo vários eppendorfs (pinos comumente usados para armazenar cocaína) e também 1 capacete que o suspeito deixou para trás durante a fuga.

O material foi apreendido e recolhido e foi encaminhado para a delegacia de Iguatama.