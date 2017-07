Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos com drogas, no bairro do Rosário, na quarta-feira (26).

Segundo informações da PM, os militares foram até a casa de um dos menores, na rua Maria Cassiano. Ele já é conhecido pela prática de tráfico de drogas.

Ao perceber a presença dos policiais, o adolescente fugiu pulando vários muros de algumas residências.

Nas buscas, o menor foi localizado escondido em uma casa vizinha.

Em continuidade à ocorrência, foi abordado o segundo menor na rua Eunézimo Lima. Ele “trabalha” para o outro adolescente. Com ele foram localizadas duas buchas de maconha e três pinos de cocaína.

No total, foram apreendidas duas buchas de maconha, dez cartuchos deflagrados, uma balança de precisão, um celular e uma motocicleta Yamaha DT.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, juntamente com o material apreendido, a motocicleta foi recolhida para o pátio.