A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizou nessa quarta-feira (27), uma operação de combate ao tráfico de drogas e explosão de caixa eletrônicos na MG- 050, em Formiga.

Durante as ações, duas pessoas foram presas com drogas. Um jovem de 23 anos foi preso com uma cartela do medicamento Nobésio Extra Forte (usado para inibir o sono – rebite/bolinha) com 10 comprimidos.

Segundo a PMRv, o jovem que seguia viagem como passageiro de uma camionete, teria informado que adquiriu a droga na cidade mineira de Manhuaçu. O uso do medicamento, conhecido como a ‘droga do caminhoneiro’ pode causar delírio, paranoia, alucinação, entre outros efeitos.