Na tarde dessa quarta-feira (27), por volta das 15h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma edícula, localizada na rua Cristino Antônio de Faria, em Córrego Fundo, estava sendo usada para a prática de tráfico de drogas.

Um cão desnutrido, sem água, comida e com várias feridas pelo corpo estava no local. A PM solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, que recolheu o animal e o encaminhou para o Codevida em Formiga.

Durante as buscas também foram localizadas três buchas de maconha em uma caixa de fósforos e uma tesoura. Não havia ninguém no local.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar

Foto: Polícia Militar/Divulgação