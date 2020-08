A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou buscas, na segunda-feira (24), na casa de um homem, 41 anos, investigado por tráfico de drogas sintéticas em Divinópolis. Durante a ação, foram apreendidos 25 gramas do entorpecente conhecido como MDMA.

As investigações apontam que o suspeito seria responsável por distribuir drogas que eram utilizadas em festas clandestinas na região. “Na última semana, recebemos informações de que o suspeito teria guardado uma elevada quantidade do entorpecente MDMA na residência da mãe dele, no bairro Danilo Passos. Tal entorpecente é conhecido por seu alto valor de mercado e pelo uso recreativo por jovens em festas, uma vez que os efeitos mais comuns dessa droga são o aumento da empatia, estado de euforia e sensação de prazer”, explicou o delegado responsável pelas investigações, Weslley Castro.

Diante das informações, as equipes policiais foram até o local e apreenderam, aproximadamente, 25 gramas da substância, a qual pode render até 175 porções para uso individual. O investigado não foi localizado, contudo, ao final do inquérito policial, será indiciado por tráfico de drogas.

As investigações, realizadas pelas equipes da Delegacia de Carmo do Cajuru e da Agência de Inteligência da Delegacia Regional de Divinópolis, prosseguem com o objetivo de identificar e prender outros membros da organização criminosa.