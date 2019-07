Da Redação

Agentes do sistema prisional que atuam na Penitenciária Regional de Formiga apreenderam um drone na noite de quarta-feira (24).

O equipamento estava sobrevoando a unidade quando foi visto por agentes que fazem a vigilância da área externa.

Segundo informações apuradas pelo portal Últimas Notícias, de imediato, uma equipe foi deslocada para seguir o drone que estava com uma corda dependurada com material preso na ponta. Os agentes conseguiram alcançar a corda e puxar o equipamento.

Ao ser verificado do que se tratava o material transportado, os agentes encontraram drogas.

Conforme apurou o portal, os criminosos que tentavam entregar drogas no interior da Penitenciária fizeram uso de um modelo Phanton 3, que custa entre R$3 mil e R$5 mil no mercado.

O portal entrou em contato com a direção da Penitenciária na manhã dessa quinta-feira (25), para obter detalhes do caso, uma vez que há informações, ainda não confirmadas, de que o drone também transportava celulares para o interior da unidade.

Porém, nessa quinta-feira, a Penitenciária de Formiga recebeu a visita do secretário de Estado de Segurança Pública, Mario Lúcio Alves de Araújo, que esteve na cidade com grande comitiva. Com as movimentações para recepcionar o secretário, não foi possível obter entrevista com o diretor da unidade, Sérgio Evaristo de Souza, nem ter acesso ao boletim de ocorrência lavrado.