Duas apostas de Formiga foram contempladas com o sorteio do Centro Oeste Cap nesse domingo (13).

Uma aposta do Giro da Sorte no valor de R$2 mil saiu para um sortudo do bairro Ouro Negro. A outra, também no valor de R$2 mil, foi para um apostador do bairro Santa Ana 1.

Outros comtemplados com o Giro da Sorte, com o prêmio de R$2 mil cada, foram das cidades de Pará de Minas, Nova Serrana, Pequi, Itaúna e Carmo do Cajuru.

Apostadores de Cláudio e de Santo Antônio do Monte foram comtemplados com R$300 mil. Sortudos de Cláudio, Oliveira e Dores do Indaiá ganharam R$10 mil. Já uma aposta de Lagoa da Prata levou R$20 mil.

O sorteio acontece todos os domingos às 10h, sendo ao vivo pela TV Alterosa – SBT e Rádios da Região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro conseguir uma grana extra.

Neste sentido, para quem mora na região de Minas Gerais, o Centro Oeste Cap é a alternativa ideal para concorrer a uma bolada no fim de semana.

Fonte: Centro Oeste Cap