Nesse domingo (13), duas apostas de Formiga foram contempladas com o Centro Oeste Cap.

O primeiro sorteio, no valor de R$10 mil, saiu para uma sortuda do bairro Vila São Vicente.

Já um sortudo do bairro Souza e Silva vai dividir o prêmio de R$15 mil com apostadores das cidades de Divinópolis, Itaúna e Carmo do Cajuru. Cada um vai levar R$3.750.

Uma aposta de Abaeté ganhou um Fiat Agro e mais R$35.500.