Duas crianças, de 3 e 10 anos, foram salvas de um incêndio nessa terça-feira (21) em Grenoble, no sudeste da França, pulando de uma altura de cerca de 12 metros. Adultos que se posicionaram em frente ao prédio as seguraram.

Um vídeo da cena, filmado em outro prédio residencial e publicado pelo jornal regional “Le Dauphiné Libéré”, mostra como as crianças conseguiram deixar o 3º andar do prédio.

Uma espessa fumaça preta é vista saindo das janelas do apartamento e os moradores gritando de medo. A criança mais velha segura a menor pelas roupas antes de soltá-la.

No térreo, várias testemunhas a aparam e, logo após, o mais velho salta.

Segundo os bombeiros, ambos estão milagrosamente ilesos. Eles foram hospitalizados por inalação de fumaça, assim como outras 17 pessoas no edifício.

Duas das testemunhas que os salvaram ficaram feridas e foram levadas às pressas para o hospital com uma possível fratura no antebraço, segundo as equipes de resgate.

As causas das chamas e o local onde seus pais estavam no momento do incêndio são desconhecidos.

