O município de Bambuí registra nessa terça-feira (9) duas mortes em decorrência da Covid-19. Até o momento, seis pessoas já faleceram em decorrência da doença.

Os dois homens estavam internados, um em Araxá e o outro em Formiga. O que estava em Araxá tinha 69 anos, tinha comorbidades e ficou 51 dias hospitalizado.



O outro homem, de 81 anos, estava institucionalizado no município de Iguatama há 12 dias, apresentou sintomas graves e foi transferido para Santa Casa de Formiga vindo a óbito após três dias de internação.

Este paciente contraiu o vírus fora do município e fez todo o tratamento fora e, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, o óbito deve ser registrado onde o paciente reside. Neste caso o paciente residia em Bambuí.

De acordo com o boletim, 81 casos foram confirmados e estão em acompanhamento, sendo que quatro pacientes estão hospitalizados e 455 pessoas recuperadas.



A Prefeitura presta toda a solidariedade e os sinceros votos de pesar às famílias enlutadas. E mais uma vez a Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que a população siga as regras de prevenção.