Dois ataques brutais a faca contra mulheres deixaram uma morta, em Jaboticatubas, na Grande BH, enquanto outra está internada no Pronto-Socorro do Hospital Odilon Behrens depois de ser ferida pelo companheiro, na capital.

Ferida no pescoço, usando as mãos para tentar estancar o sangramento, Adriene Nascimento Lobo, de 22 anos, saiu pelas ruas do Condomínio Retiro da Serra, em Jaboticatubas, buscando por socorro. Atrás dela, o companheiro, Isaque Rodrigues de Amoriam, de 24, dizia que ela havia tentado suicídio.

Segundo a Polícia Militar, os irmãos da vítima a socorreram para o Hospital de Lagoa Santa, por volta de meio-dia de sexta-feira (27), mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da unidade de saúde, com um ferimento profundo no pescoço compatível com golpe de faca.

Após rastreamento na região, Isaque foi detido. De acordo com informações colhidas pela PM, o casal morava junto e ele trabalhava há seis meses no condomínio. Brigas seriam frequentes entre o casal e a prisão do suspeito ocorreu depois de as viaturas terem feito buscas na casa do pai e de uma amante dele. O crime foi registrado na 5ª delegacia de polícia Civil de Jaboticatubas.