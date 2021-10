Duas mulheres foram presas na manhã desse domingo (3) após furtarem um supermercado no Bairro São Pedro, em Araxá.

De acordo com a Polícia Militar, funcionários do comércio relataram que as suspeitas – de 21 e 49 anos – haviam levado diversos produtos do estabelecimento e saíram do local sem passar pelo caixa.

A ação foi flagrada por câmeras de monitoramento. A PM foi acionada logo depois e localizou o carro usado pelas suspeitas para sair do supermercado.

Dentro do veículo, foram encontrados 5 pacotes de diferentes cortes de carne e 1 frasco de sabão líquido para lavar roupas.