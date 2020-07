Duas mulheres foram presas na noite dessa terça-feira (28), na BR-354, em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Formiga, durante patrulhamento pelo km 477, policiais visualizaram um automóvel GM/Classic saindo da via lateral e acessando a referida rodovia, instante em que realizam a abordagem.

O veículo era conduzido por uma mulher, de 31 anos, natural de Itapecerica, tendo como passageira uma mulher, de 27 anos, natural de Formiga.

Elas apresentaram nervosismo com a abordagem e, após buscas no interior do veículo, foi localizada no tapete junto aos pés da passageira, dentro de uma sacola plástica, uma barra de substância análoga à maconha, com aproximadamente 400 gramas, mais 9 tabletes em um plástico preto da mesma substância.