O Samu recebeu um chamado nesta quarta-feira (22), para atendimento de um acidente entre dois carros, na área rural, distrito de Tabatinga, em Bom Despacho.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de duas mulheres. Uma de 49 e outra de 20 anos. Elas estavam conscientes e queixando dor torácica.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para o Pronto Atendimento de Bom Despacho.

O Corpo de Bombeiros também auxiliou no atendimento do acidente, que não teve as causas divulgadas.