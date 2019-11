Dois casos de embriaguez ao volante foram registrados na avenida Brasil, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar, durante policiamento nessa terça-feira (12), os militares se depararam com um veículo Fiat/Uno zigzagueando pela via.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor, de 36 anos, se encontrava em estado de embriaguez alcoólica. Ao ser consultado no sistema informatizado, foi constatado que o indivíduo era procurado pela Justiça da cidade de Campos Gerais, no Sul de Minas.

O suspeito foi conduzido para a delegacia e o veículo removido.