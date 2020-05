No início da noite de sábado (30), por volta das 18h, um acidente foi registrado entre um utilitário e um carro de passeio, deixando feridos na MG 050.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um idoso de 72 anos, natural de Formiga, seguia pela MG 050 conduzindo uma caminhonete Fiat/Strada, se deslocando de Formiga para Divinópolis, quando na altura do km 178, no distrito de Betânia, diminuiu a velocidade e convergiu para a esquerda, com o intuito de acessar sua propriedade rural, localizada às margens rodovia. Porém, ele não percebeu que um automóvel VW/Gol, emplacado em Cajamar/SP, conduzido por um homem de 34 anos, natural de Passos/MG, seguia na traseira do utilitário e não conseguiu parar, vindo a ocorrer a colisão lateral.

Durante o atendimento do acidente, os policiais verificaram que o Gol, estava licenciado no ano de 2014 e por isso foi removido pelo guincho de Santo Antônio do Monte, sendo o proprietário autuado em R$ 293,47.

Duas pessoas se feriram, sem gravidade, devido à colisão, sendo o condutor da caminhonete e a filha dele, de 34 anos. Eles foram socorridos pelos militares do Corpo de Bombeiros de Formiga.