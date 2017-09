Da Redação

Dois homens ficaram feridos após se envolverem em um acidente registrado na tarde dessa sexta-feira (29), na avenida Tabelião Juca Almeida, próximo da ponte do Supermercado ABC.

De acordo com informações preliminares, os dois homens estavam em uma motocicleta e seguiam sentido bairro/Centro, quando o condutor perdeu o controle da direção da moto ao tentar fazer uma curva e colidiu com o canteiro central da via.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados.

O Samu foi acionado e socorreu as vítimas que foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

De acordo com o departamento de Comunicação da PM, detalhes do acidente só serão divulgados na segunda (2).