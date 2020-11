Na noite de quinta-feira (26), por volta de 22h30, um acidente grave foi registrado no km 417 da rodovia BR 354. Uma motocicleta BMW / R1250GS, emplacada em Bambuí, se deslocava para Iguatama, quando, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Bambuí, o piloto de 36 anos, natural e residente no município, por motivos desconhecidos, perdeu o controle direcional do veículo ao fazer uma curva e chocou-se contra a defensa metálica.

Com o impacto a moto atingiu a contramão de direção e tombou, lançando o piloto e a passageira de 53 anos, também natural e residente em Bambuí, no asfalto.

Em seguida, um caminhão não identificado, que trafegava pela rodovia, passou sobre os pés da passageira, mas seu condutor (a) não parou para prestar socorro.

As duas vítimas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí, pelo Samu.