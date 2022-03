Um acidente grave, na manhã deste domingo (13), deixou pelo menos duas pessoas em estado grave na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, Região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro estava passando pela rodovia, no sentido Vitória/ES, quando bateu de frente com uma mureta. As duas pessoas que estavam no veículo estavam inconscientes e presa às ferragens.

Cinco equipes da corporação, incluindo o helicóptero Arcanjo, fazem o resgate das vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que na manhã deste domingo, a lentidão era de 4km nos dois sentidos da pista, mas que não havia interdição.