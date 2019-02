Dois rapazes foram baleados na noite dessa quarta-feira (19), no bairro Porto Velho, em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar, um deles tem 25 anos e estava na Rua Sargento Valério quando foi atingido por um tiro no braço. O outro, de 23 anos, estava na Rua Formiga e teve um ferimento na perna direita.

O rapaz relatou para a PM que dois homens desconhecidos que estavam a pé foram em sua direção e atiraram várias vezes. Ele fugiu ferido até conseguir chamar a polícia. Ele foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade pelos militares.

Durante o registro da ocorrência, a PM disse ter sido informada de outra vítima baleada no mesmo bairro. A segunda vítima, de 23 anos, foi encontrada na rua Formiga, sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem foi levado para a sala vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus com um ferimento na perna.