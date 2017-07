Da Redação

Dois homens foram presos por tráfico de drogas nesse domingo (2), em Arcos. De acordo com informações da 241ª Companhia da Polícia Militar, os dois indivíduos, de 18 e 24 anos, foram presos após a PM receber a informação de que eles iriam comercializar drogas em uma festa na zona rural da cidade.

O jovem, de 18 anos, foi abordado em um posto de combustíveis, às margens da rodovia BR-354. Com ele foram apreendidas diversas buchas de maconha, pontos de LSD e haxixe.

Pouco tempo depois, o irmão do jovem, o indivíduo de 24 anos, também foi abordado com uma barra de maconha. Com o flagrante, os dois indicaram aos militares onde haviam escondido mais drogas.

No total, a PM apreendeu nove buchas e sete tabletes de maconha, três pontos de LSD, três buchas de haxixe, cerca de R$700 em dinheiro, uma balança de precisão, dois celulares e sacos plásticos utilizados para embalar droga.

Os jovens foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil em Formiga.