Redação Últimas Notícias

Após três anos de espera, os moradores das ruas Motoristas e Professores no bairro Santa Teresa (Alto do Cristo), enfim terão as vias pavimentadas.

A promessa da pavimentação ocorreu na gestão passada, em fevereiro de 2015. Há época a administração anunciou também a pavimentação de outras 38 ruas do município.

As obras tiveram início nessa quarta-feira (25). De acordo com a Prefeitura, foram iniciados os serviços de escavação para receber a drenagem pluvial nas vias.