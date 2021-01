O crime brutal ocorreu no bairro Nova Pampulha, e a dupla deu detalhes da crueldade com que mataram Alves. Eles usaram uma faca para cometer o crime e contaram que furaram os olhos do motorista e tentaram degolá-lo, mas não conseguiram.

Dois suspeitos de latrocínio – roubo seguido de morte – do motorista de aplicativo Anderson Coelho Alves, de 27 anos, em Vespasiano, na região metropolitana de Minas Gerais, foram presos nesse sábado (2) pela Polícia Militar. Os dois confessaram o crime e disseram que queriam roubar o dinheiro do motorista. Ainda será apurado a quantia roubada.

De acordo com a Polícia Militar, os dois também contaram que o crime foi premeditado. Eles acionaram o motorista para uma corrida do bairro Bela Vista até o Sueli e, no meio do caminho, em um local ermo, assassinaram a vítima e a jogaram em um lixão.

O motorista estava desaparecido desde a última quinta-feira (31) quando fez o último contato com a família, que registrou o desaparecimento dele. Nesse sábado, o carro dele foi encontrado em uma estrada de terra e o corpo dele próximo do local.