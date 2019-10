Em dezembro chega aos cinemas a última parte da trilogia mais recente de ” Star Wars “, mas os executivos da Lucas Film já estão planejando o que está por vir nos próximos anos. Por isso, eles contrataram a dupla que levou “Game of Thrones” para TV, David Benioff and D.B. Weiss.

Mas, cinco meses depois da Disney anunciar a dupla de ” Game of Thrones “, os dois decidiram sair do projeto. Em um comunicado divulgado pela Variety, eles explicam a decisão: “sentimos que não conseguiríamos fazer jus a saga e aos nossos projetos da Netflix “, disseram.

Em agosto eles fecharam um acordo com a gigante do streaming, que agora é concorrente da Disney nas plataformas, com a chegada da Disney+. Os criadores de ” Game of Thrones ” ainda elogiaram a saga criada por George Lucas: “nós amamos ‘Star Wars’ . Quando George Lucas o criou, ele nos criou também”, dizia o comunicado.