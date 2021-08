Três pessoas, com idades entre 17 e 21 anos, ficaram gravemente feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (7), na Goias, Bairro Candola, em Bambuí.

Segundo informações colhidas do portal TV Bambuí, a Polícia Militar recebeu uma chamada informando que havia uma mulher dentro de um veículo Fiat/Premio, pedindo por socorro. Chegando ao local, os militares encontraram uma jovem, de 21 anos, com lesões no ombro esquerdo provenientes de disparo de arma de fogo.

Em continuidade a ocorrência, ao deslocarem ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, tiveram conhecimento de mais duas pessoas que também haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo. Um jovem, de 20 anos, havia sido atingido na cabeça do lado esquerdo, costelas lado esquerdo e tórax. Um adolescente, de 17 anos, estava com ferimentos na mão direita e na perna esquerda.

Uma das vítimas relatou à PM que dois indivíduos, em uma motocicleta, ambos portando uma arma de fogo, se aproximaram das vítimas e iniciaram os disparos de arma de fogo.