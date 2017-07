Um jovem de 25 anos e um homem de 41 anos foram detidos após tentarem realizar uma compra com cheques roubados em uma fábrica de Nova Serrana no sábado (15). A dupla já havia comprado R$100 mil em calçados, também com cheques roubados.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, de 42 anos, contou que realizou uma venda de calçados, no bairro Bela Vista, para um deles no valor de R$30 mil. Posteriormente, a mesma pessoa comprou mais R$70 mil em mercadoria e tudo foi pago com cheques.

Ao consultar os cheques, a vítima constatou que eram roubados. O autor novamente entrou em contato com a vítima querendo comprar mais mercadoria, mas no momento em que foi realizar o pagamento, a vítima acionou a PM, que deteve os dois suspeitos.

Os militares apreenderam os cheques roubados na casa de um dos suspeitos. Em Divinópolis, foram localizados vários pares de calçados comprados com os cheques roubados. A dupla e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.