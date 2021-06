Um jovem de 25 anos e um homem de 32 foram presos em Divinópolis, na tarde dessa segunda-feira (21), por porte irregular de arma de fogo, posse de artefato explosivo e tráfico de drogas. A Polícia Militar (PM) não detalhou o local onde ocorreu a prisão.

De acordo com a PM, a prisão foi realizada pelo Grupo Especializado em Recobrimento (GER) e com os detidos foram encontradas drogas, uma arma de fogo e artefato explosivo. Quatro celulares e R$ 1.300 em dinheiro também foram apreendidos.

A polícia explicou que a dupla foi surpreendida dentro da casa de um deles, e no bolso do homem foi encontrado 58 papelotes de cocaína. O rapaz de 25 anos assumiu que uma pistola calibre 380 e 12 munições do mesmo calibre, eram dele.

Ainda na residência os militares encontraram um encartuchado de emulsão explosiva (artesanal), um pacote de Pólvora e diversas esferas metálicas, que, segundo a PM, possivelmente seriam usados para explosão em instituições financeiras.

Fonte: G1