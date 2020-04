Duas pessoas foram detidas nessa terça-feira (28) com motos furtadas do pátio de um guincho em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar, 70 motocicletas foram furtadas do local que fica às margens da MG-050.

O dono do pátio informou à PM que, desde fevereiro, percebeu que motos estavam sendo levadas do local. Nessa terça-feira (27) ele conseguiu fazer a relação e percebeu que 70 motos foram furtadas.

Os militares realizaram diligências e conseguiram informações de que as motos estavam sendo vendidas no bairro Niterói.

Os policiais conseguiram localizar duas motocicletas furtadas no pátio. Uma na rua Niquelina, bairro São João de Deus e outra na rua Monte Líbano, no Bairro Halim Souki.

As duas pessoas que estavam com as motos, que não tiveram a idade divulgada, foram detidas por receptação e conduzidos à delegacia juntamente com as motocicletas recuperadas. A PM segue em diligências para localizar as demais motocicletas furtadas.

“Contamos com a contribuição da comunidade no sentido de denunciar. Principalmente, considerando a possibilidade de uma quadrilha estar agindo na cidade com furtos e receptação de motos”, afirmou o subcomandante do 23º Batalhão, major Jocimar Lúcio dos Santos.

Fonte: G1