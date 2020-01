A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na madrugada deste sábado (11) dois homens transportando 20 pássaros silvestres dentro de uma mochila na BR-262, em Nova Serrana.

De acordo com a PRF, eles estavam em uma motocicleta Honda CG/150 e foram abordados na altura do KM 450. Os homens de 21 e 50 anos relataram que pegaram os pássaros na cidade de Capelinha, no Norte de Minas e levariam para Nova Serrana.

Ainda de acordo com a PRF, foram encontrados 11 trincas-ferro, 2 papas-capim, 1 azulão e 6 sabiás Laranjeiras. Os pássaros estavam acondicionados em tubos de “PVC”.

Os homens foram levados para a delegacia de Nova Serrana, onde assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelos crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei 9605/1998.