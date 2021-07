Dois rapazes de 25 e 28 anos foram presos entre os distritos de Torneiros e Antunes em Pará de Minas, na noite dessa sexta-feira (9), durante tentativa de fuga pela BR-262 com um caminhão roubado em uma lanchonete, entre Nova Serrana e Bom Despacho.

O motorista do caminhão, que não teve a idade divulgada, teria sido feito refém por outras duas pessoas que participaram do crime. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor foi solto sem ferimentos na cidade de Leandro Ferreira. Os suspeitos que estavam com ele não foram localizados.

A PM disse que os militares de Igaratinga receberam informações de que um caminhão-baú, de cor azul, havia sido roubado entre os municípios de Bom Despacho e Nova Serrana, por quatro pessoas em um automóvel prata; eles renderam o motorista.

Os dois criminosos então assumiram o caminhão enquanto os outros dois fugiram levando o motorista.

Rastreamento

Durante rastreamento, os policiais encontraram o caminhão entre os Distritos de Torneiros e Antunes, momento em que os ocupantes, de 25 e 28 anos, desobedeceram às ordens de parada dos policiais e fugiram em alta velocidade.

Contudo, em determinado momento, os suspeitos pararam o veículo, tentaram fugir a pé e foram contidos.

A polícia constatou que os criminosos haviam instalado um aparelho bloqueador no caminhão, com o objetivo de neutralizar possível localização com auxilio de aparelho rastreador.

Suspeitos

Os dois criminosos são residentes de Contagem e admitiram a participação no roubo. Um deles teria dito à PM que os dois comparsas que ocupavam o automóvel no momento do roubo seriam uma pessoa do sexo masculino, sem idade identificada, também morador da Região Metropolitana e uma pessoa do sexo feminino, residente em Nova Serrana. Entretanto, eles não foram encontrados.

O caminhão foi apreendido e a dupla presa e encaminhada para a Delegacia em Pará de Minas.

