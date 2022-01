Dois jovens de 20 e 18 anos foram presos nesta sexta-feira (28) suspeitos de um assalto a um estabelecimento comercial em Nova Serrana. Segundo a Polícia Militar (PM), uma denúncia anônima informou sobre o roubo no Bairro Santa Luzia.

Testemunhas contaram que os dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, entraram armados e anunciaram o assalto. Eles levaram dinheiro do caixa do estabelecimento, alguns produtos, e também dinheiro de clientes.

Diligências

Os militares colheram as características dos suspeitos, rota de fuga, e iniciaram as diligências. Dois indivíduos em atitude suspeita foram abordados pelos policiais e durante as buscas, foi localizada parte dos produtos e o dinheiro roubado.