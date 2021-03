Dois jovens, 22 e 28 anos, foram presos na quinta-feira (18) por receptação em Campos Altos. A ação ocorreu após uma investigação da Polícia Civil sobre um furto cometido na zona rural da cidade na semana passada.

Um dos detidos também é suspeito de ter participado do furto, que tem outros dois suspeitos sendo investigados.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Jeferson Leal da Silva, o furto foi cometido no dia 11 deste mês por três indivíduos, que levaram dois celulares e duas armas de fogo. Após investigações, o suspeito de 22 anos foi encontrado com um dos celulares em uma casa na zona rural da cidade, mas afirmou que havia apenas receptado o aparelho.

A casa era de um segundo indivíduo, de 28 anos, que também estava no local. Além do celular, também foram encontradas uma arma de fogo de produção caseira e uma moto roubada e com chassi adulterado. O dono da casa afirmou que a arma era do outro suspeito e que ele também havia adquirido a moto dele.