A Polícia Militar prendeu dois homens por suspeita no envolvimento no tráfico de drogas no bairro Alto Alegre, no município de Itapecerica.

Na noite dessa sexta-feira (6), os militares prenderam os suspeitos, de 24 e 39 anos. Também foram apreendidos uma porção de cocaína que, ao ser fracionada, renderia 15 porções para serem comercializadas, além de aparelhos celulares, dinheiro e um veículo.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.