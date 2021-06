Dois homens, com 40 e 48 anos, foram presos pela Polícia Militar de Patrocínio, na MG-230, na quarta-feira (23), pelos crimes de apropriação indébita, comunicação de falso crime e receptação.

De acordo com a PM, o condutor do caminhão relatou que havia sido abordado por criminosos armados e que, em determinado momento, foi levado para um local ermo.

Posteriormente, os criminosos retornaram e disseram que haviam deixado a carreta no trevo de Catiara, em uma balança desativada próximo a Ibiá.

Suspeitando do relato do condutor do caminhão, os militares averiguaram as informações na tentativa de elucidar o crime. Em conversa com o indivíduo, após se contradizer diversas vezes, o homem relatou que havia inventado a história do roubo e que a carga de 40 toneladas de milho, que deveria ser entregue em Bambuí, havia sido descarregada em um galpão na BR-262, próximo a Campos Altos.

Diante dos fatos, os militares se dirigiram até o local e conseguiram localizar toda a carga extraviada. Um homem, identificado como receptador, foi preso e informou que havia adquirido o milho pelo valor de R$53 mil.

Os suspeitos, de 40 e 48 anos, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. O caminhão foi removido do local.

Fonte: TV Bambuí