A duplicação do anel rodoviário de Divinópolis deve ser concluída até dezembro de 2019, segundo a concessionária que administra a MG-050, AB Nascentes das Gerais. Atualmente, cinco trechos estão em obras na rodovia, que tem, em alguns pontos, o trânsito desviado devido às construções.

Um dos trechos de acesso à cidade, que liga faz ligação com a Avenida Juscelino Kubitschek, popularmente conhecida como “JK”, deve ter suas obras encerradas em julho do próximo ano, de acordo com o gerente de operações da concessionária, Marcelo Aguiar.

“Atualmente, nós estamos com cinco obras já em execução, que irão compor a duplicação do anel rodoviário de Divinópolis, que vai do km 118 ao km 132”, contou.

Próximo ao km 132 da rodovia estadual, onde está sendo construído um viaduto para retorno de quem sai do Bairro Quintino para o Centro da cidade, o trânsito segue com operação “pare e siga”. A obra é um pedido antigo da população.