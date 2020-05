Da Redação

Um “lixão a céu aberto” vem há anos colocando em risco as populações que vivem na confluência dos bairros Andorinhas e Geraldo Veloso.

A via pública, que não conta com as melhorias de calçamento e nem construção de meio fio, calçadas e outras exigências para com os proprietários de lotes, não recebem a manutenção necessária (capina), facilitando assim a proliferação de animais peçonhentos, inclusive com a indesejável proliferação dos transmissores da dengue.

Piorando a situação, além do acúmulo de lixo desovado diariamente na região, por razões óbvias, a oferta de alimentos descartados também atrai grande quantidade de cachorros que, também são vítimas de crimes patrocinados por moradores do entorno e que acabam morrendo envenenados.