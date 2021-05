Um rapaz de 26 anos e uma jovem de 18 anos foram mortos a tiros em Perdigão nessa terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, um adolescente de 17 anos e um rapaz de 21 anos foram detidos após o crime registrado no bairro Santo Agostinho.

Os policiais foram à rua Procópio Caetano Pereira por volta das 21h30. De acordo com um jovem de 24 anos, ele estava na casa dele juntamente com as vítimas e os suspeitos.

Ele informou que o rapaz de 26 anos e os dois envolvidos planejavam roubar um carro e uma moto. Em determinado momento, um dos suspeitos foi ao banheiro, voltou com a arma e atirou no rapaz.

O segundo envolvido atirou em outra pessoa que estava na casa, mas ela conseguiu fugir. A testemunha disse ainda que, durante a ação, a jovem, que era esposa dele, também foi atingida pelos disparos e morreu no local.